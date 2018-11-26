26 Ноября 2018
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Экономика В России

Кудрин не прогнозирует серьезных изменений курса рубля

Алексей Кудрин не прогнозирует серьезных изменений курса рубля.
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По словам главы Счетной палаты, этого не произойдет в случае, если не будут введены новые санкции. По словам Кудрина, аналогичным образом будет определяться и цена на нефть. При этом существенного снижения стоимости нефти он также не ожидает, при этом подчеркнув, что "все падения цен на нефть всегда были непредсказуемыми", сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что Кудрин прогнозирует увеличение цен на бензин в 2019 году. Это может произойти из-за повышения акцизов.

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Кудрин не прогнозирует серьезных изменений курса рубля

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Теги: рубль, нефть



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