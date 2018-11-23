В отношении директора курганского аэропорта расследуется уголовное дело

В Кургане близится к завершению расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора курганского аэропорта Дмитрия Коваленко.

Его обвиняют по ч.3 ст.260 УК РФ - "незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере".

Как сообщила Накануне.RU начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елена Радаева, в декабре обвинительное заключение поступит в прокуратуру - после этого полиция раскроет все подробности данного уголовного дела.

Из собственных источников в курганском аэропорте Накануне.RU стало известно, что ущерб, причиненный действиями Коваленко и еще нескольких лиц, оценивается в 2 млн рублей.