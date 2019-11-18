Директор курганского аэропорта подал апелляционную жалобу на свой приговор

Руководитель курганского аэропорта Дмитрий Коваленко подал апелляционную жалобу на приговор Курганского городского суда.

Заседание, на котором огласят окончательное решение, состоится в областном суде, дата еще не назначена.

Напомним, горсуд 31 октября вынес Коваленко приговор, ему назначили штраф в размере 1 млн 150 тыс. руб. Коваленко обвиняли в незаконной рубке лесных насаждений в районе аэропорта. Следствие считало, что директор нанес ущерб на сумму в 2 млн руб. Руководитель воздушной гавани считал, что обвинения против него необоснованны.

Коваленко говорил на суде, что обсуждал свою "уголовку" с заместителем министра транспорта РФ Александром Юрчиком. Коваленко отмечал, что в уголовном деле сказано - деревья не являются лесными насаждениями.