12 Ноября 2018
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Образование Свердловская область Уральский ФО

Уральский родительский комитет запустил горячую линию по питанию в детских учреждениях

Уральский родительский комитет включается в борьбу с некачественным питанием в детских садах и школах Свердловской области. Как сообщил Накануне.RU руководитель комитета Евгений Жабреев, для родителей начинает работать горячая линия по организации питания в образовательных учреждениях.
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Вся информация о нарушениях питания детей будет тщательно исследована, доведена до Роспотребнадзора, муниципальных образований, Уполномоченного по правам ребенка, а также до прокуратуры региона.

Родителей просят обращаться по номеру телефона: 8-(912)-646-27-28.

Отметим, что по данным санврачей, работники пищеблоков являются одной из главных причин отравления школьников. В сентябре антиген ротавирусов был обнаружен у 49-ти человек-сотрудников школьных столовых, антиген норовирусов – у 71. Что касается работников пищеблоков детских садов, носителями ротавируса оказалось 63 сотрудника, норовируса – 135.

Напомним, что последний случай с отравлением детей произошел в школе №83 в Екатеринбурге. Оказалось, что носителем норовируса стал персонал пищеблока, школа была закрыта на карантин.

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Уральский родительский комитет запустил горячую линию по питанию в детских учреждениях

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Теги: горячая линия, организация питания, дети, школьники



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