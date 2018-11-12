Уральский родительский комитет запустил горячую линию по питанию в детских учреждениях

Уральский родительский комитет включается в борьбу с некачественным питанием в детских садах и школах Свердловской области. Как сообщил Накануне.RU руководитель комитета Евгений Жабреев, для родителей начинает работать горячая линия по организации питания в образовательных учреждениях.

Вся информация о нарушениях питания детей будет тщательно исследована, доведена до Роспотребнадзора, муниципальных образований, Уполномоченного по правам ребенка, а также до прокуратуры региона.

Родителей просят обращаться по номеру телефона: 8-(912)-646-27-28.

Отметим, что по данным санврачей, работники пищеблоков являются одной из главных причин отравления школьников. В сентябре антиген ротавирусов был обнаружен у 49-ти человек-сотрудников школьных столовых, антиген норовирусов – у 71. Что касается работников пищеблоков детских садов, носителями ротавируса оказалось 63 сотрудника, норовируса – 135.

Напомним, что последний случай с отравлением детей произошел в школе №83 в Екатеринбурге. Оказалось, что носителем норовируса стал персонал пищеблока, школа была закрыта на карантин.