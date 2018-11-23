Саратовский депутат похудел на 7 килограмм на "макарошковой диете"

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко провел контрольное взвешивание после месяца, проведенного на "прожиточной" диете.

За 30 дней он похудел с 94,5 до 87,1 килограммов, сообщает "РГ".

Депутат подготовил законодательную инициативу об увеличении потребительской корзины до 10 тысяч рублей.

Бондаренко пообещал обратиться непосредственно к депутатам Госдумы, чтобы они выступили с этой инициативой, если коллеги по Саратовской областной думе его не поддержат.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, эксперимент депутата начался после того, как уже бывший министр труда и занятости региона Наталья Соколова объявила, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей, поскольку "макарошки всегда стоят одинаково". Но лично ей прожить на такую сумму не позволит "статус министра".

Завершая месяц скудного поста, депутат предложил подхватить эстафету главе Правительства Дмитрию Медведеву.