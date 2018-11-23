Саратовский депутат похудел на 7 килограмм на "макарошковой диете"

23 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО В России

Саратовский депутат похудел на 7 килограмм на "макарошковой диете"

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко провел контрольное взвешивание после месяца, проведенного на "прожиточной" диете.

За 30 дней он похудел с 94,5 до 87,1 килограммов, сообщает "РГ".

Депутат подготовил законодательную инициативу об увеличении потребительской корзины до 10 тысяч рублей.

Бондаренко пообещал обратиться непосредственно к депутатам Госдумы, чтобы они выступили с этой инициативой, если коллеги по Саратовской областной думе его не поддержат.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, эксперимент депутата начался после того, как уже бывший министр труда и занятости региона Наталья Соколова объявила, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей, поскольку "макарошки всегда стоят одинаково". Но лично ей прожить на такую сумму не позволит "статус министра".

Завершая месяц скудного поста, депутат предложил подхватить эстафету главе Правительства Дмитрию Медведеву.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Саратовский депутат похудел на 7 килограмм на "макарошковой диете"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: николай бондаренко, диета, прожиточный минимум



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.11.2018 04:40 Мск Питавшийся на 3,5 тыс. рублей саратовский депутат завершил эксперимент

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 735

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети