23 Ноября 2018
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Питавшийся на 3,5 тыс. рублей саратовский депутат завершил эксперимент

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, эта история началась после того, как министр труда и занятости региона Наталья Соколова описала плюсы жизни на прожиточный минимум. Она отстаивала позицию, что этих денег в месяц достаточно для "минимальных физиологических потребностей", но лично ей прожить на такую сумму не позволит "статус министра".

По словам Бондаренко, прожить в таком режиме без потерь для здоровья невозможно.

"Вчера был последний день [диеты]", — цитирует его "РИА Новости".

Депутат добавил, что утром в пятницу намерен взвеситься, чтобы узнать, сколько килограммов он сбросил. Напомним, спустя неделю после начала своего эксперимента депутат заявил, что резко похудел — примерно на 2 кг.

Парламентарий также отметил, что после такой диеты ему предстоит период восстановления перед возвращением к прежнему, привычному режиму питания. В течение этого времени нельзя будет "нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах".

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Питавшийся на 3,5 тыс. рублей саратовский депутат завершил эксперимент

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Теги: Николай Бондаренко, КПРФ, эксперимент, прожиточный минимум



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