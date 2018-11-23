Губернатор Ямала выступит с посланием в декабре

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в декабре выступит с посланием к депутатам и общественности региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Расскажу о том, с какими результатами Ямал подходит к 2019 г/, обозначу планы и приоритеты", - написал он в instagram.

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Кроме того, губернатор анонсировал прямой эфир с жителями региона.

Как сообщало Накануне.RU, 22 ноября со своим первым посланием выступил губернатора Тюменской области Александр Моор.