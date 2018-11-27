Названа дата первого послания губернатора Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 4 декабря выступит с отчетом о результатах деятельности регионального правительства и о положении дел в автономном округе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, глава региона в своем выступлении подведет итоги года и наметит перспективы на ближайший период.

Одной из тем доклада станут итоги реализации нацпроектов, госпрограмм и указов президента. Акцент сделан на социальную сферу, здравоохранение, строительство жилья, школ, детских садов.

Один из блоков выступления будет посвящён инвестиционному климату в регионе, сообщили в пресс-службе, губернатор расскажет о планах по повышению инвестпривлекательности Ямала.

"Традиционно в докладе прозвучит перечень конкретных мер, которые, по мнению главы региона, повысят эффективность работы правительства ЯНАО и напрямую отразятся на качестве жизни ямальцев", - рассказали в пресс-службе.