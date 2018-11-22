На Южном Урале директор деревообрабатывающего завода получил нагоняй от прокуратуры за долги по зарплате

Директора деревообрабатывающего предприятия "Север" предупредили о возможной ответственности из-за невыплаты долгов по зарплате.

Завод находится в Кусинском районе, на данный момент задолженность перед 130 сотрудниками составляет почти 1,3 млн рублей.

"Руководитель организации под роспись предупрежден, что в случае непогашения долгов он может быть привлечен к административной и уголовной ответственности", - сообщили Накануне.RU в Генпрокуратуре РФ.