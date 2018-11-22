22 Ноября 2018
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Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

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Политика В бывшем СССР Украина

"Пиар за счет налогоплательщиков". В проекте госбюджета Украины выделили миллиард на фонд Порошенко

В проекте госбюджета Украины на 2019 год предусмотрен миллиард гривен (более 2 млрд рублей) на фонд президента Петра Порошенко. Об этом написал в Facebook предприниматель Анатолий Амелин.
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На сайте президента Украины говорится, что фонд был основан 6 ноября. Он будет финансировать образовательные проекты, проведение интернета в сельские школы, покупку автобусов для школ, частично компенсировать подорожание тарифов.

По мнению Амелина, Порошенко решил деньги налогоплательщиков "напилить в фонд имени себя для подкупа электората".

"Фонд учрежден ровно две недели назад накануне бюджетной дележки, совершенно очевидно намерение самым бесстыдным образом пиариться с помощью этого фонда, как будто он на это потратил часть своих личных активов", - написал предприниматель Вадим Фульмахт.

Он также иронично предложил переименовать Пенсионный фонд в "Фонд президента по поддержке пенсионеров".

Некоторые пользователи предполагают, что Порошенко будет играть роль Деда Мороза и делать за счет бюджета подарки от своего имени.

Как сообщало Накануне.RU, недавно более половины жителей Украины признались, что ни за что не проголосуют за Порошенко на предстоящих президентских выборах.

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"Пиар за счет налогоплательщиков". В проекте госбюджета Украины выделили миллиард на фонд Порошенко

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Теги: Украина, Петр Порошенко, бюджет



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