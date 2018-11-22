"Все было пропитано коньяком, дорогой икрой и пьяными лицами": стало известно о запое Порошенко на Евромайдане

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в том, что он много пил во время Революции достоинства (Евромайдан). Об этом заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

Он уточнил, что во время тех событий были две категории участников: те, кто стояли на улицах при 40-градусном морозе, и те, кто грелись алкоголем в штабе. Как рассказал Кива в ходе ток-шоу на телеканале NewsOne, в киевском Доме профсоюзов, где располагался штаб, "все было пропитано коньяком, дорогой икрой и пьяными лицами".

О Петре Порошенко Кива вспоминает, что тот "был бухой и еле языком волочил". Аналогично он высказался и о действующем мэре Киева Виталии Кличко, сообщает Infox.ru.

Напомним, недавно более половины украинцев признались, что ни за что не проголосуют на президентских выборах за Порошенко. Сам он назвал Украину одной из беднейших стран Европы.