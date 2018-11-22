Торговый представитель РФ во Франции рассказал, какие шансы у заявки Екатеринбурга на "Экспо-2025"

Торговый представитель России во Франции, один из трех делегатов от РФ в Международном бюро выставок Александр Туров рассказал, какие шансы есть у заявки Екатеринбурга на "Экспо-2025".

Напомним, в преддверии голосования в МБВ в Париже Россия устроила выставку матрешек в поддержку заявки уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, очередная Генассамблея Международного бюро выставок пройдет 23 ноября в Париже. Национальные делегаты 160 стран увидят финальные презентации трех городов-кандидатов на право проведения Всемирной выставки в 2025 году - Екатеринбурга, Осаки и Баку, и путем тайного голосования выберут победителя. Согласно регламенту, кандидат, набравший две трети и более голосов, будет признан победителем. Если же ни один из кандидатов не будет выбран сразу, два города с наибольшим количеством голосов перейдут во второй тур, где и будет определено место проведения "Экспо-2025".

По словам Александра Турова, сейчас нельзя дать точный прогноз исхода борьбы за "Экспо", однако российская команда прилагает все усилия к тому, чтобы победить.

"Наша задача – показать преимущества нашей заявки, а они понятны. У нас уникальная территория, которая предоставляется под выставку, у нас абсолютно четкое понимание, как будет использовано наследие "Экспо", - отметил он.

По его словам, Екатеринбург активно развивает свою международную и выставочную деятельность.

"Но мы оставим за делегатами право выбрать лучшего. Все города провели свои обязательные и необязательные мероприятия по продвижению заявки очень успешно. Но, как и любая делегация, мы рассчитываем только на победу", - добавил Туров.

Напомним, в случае победы заявки Екатеринбурга на "Экспо-2025" в городе появятся десятки новых иностранных представительств. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин уверен, что мероприятие такого масштаба как Всемирная выставка позволит Екатеринбургу выйти на новый уровень международного бизнес-сотрудничества. "Я чувствую, наша заявка очень сильная, мы конкурентам точно не уступаем, шансы на победу хорошие. Безусловно, мероприятие такого масштаба даст мощный толчок развитию бизнес-связям, в первую очередь потому, что это даст возможность бизнесменам разных стран встретиться с российскими предпринимателями, узнать друг друга", – отметил Андрей Беседин.