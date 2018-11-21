Матрешки продвигают заявку Екатеринбурга на "Экспо" в Париже

В преддверии голосования в Международном бюро выставок в Париже Россия устроила выставку матрешек в поддержку заявки на "Экспо-2025". Экспозицию 21 ноября посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, по чьему замыслу был реализован уникальный арт-проект. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"Мы надеемся, что наши русские душевные матрешки смогли объединить мир вокруг заявки Екатеринбурга и убедили всех, что Россия заслужила ЭКСПО и сможет достойно провести выставку", – сказал губернатор Евгений Куйвашев.

По инициативе главы региона русская матрешка была выбрана одним из послов заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки. Дизайн всех арт-объектов отражает тему российской заявки – "Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений". Дизайн шанхайской матрешки футуристичен: "Жизнь – это мечта. Осознайте это!".

Все матрешки выполнены в человеческий рост из стекловолокна и снабжены AR-элементами: при наведении на них смартфона вокруг в дополненной реальности начинают вращаться изображения 16 достижений человечества, в разные годы выставленных на "Экспо".

Отметим, что матрешка стала послом екатеринбургской заявки "Экспо-2025" в феврале 2018 г. Именно после Всемирной выставки 1900 г. матрешка обрела мировую славу. А в 1970 г. на выставке в Токио миру показали самую "сложную" матрешку в истории - 72 куклы одна в другой. Теперь матрешка приглашает всех людей мира посетить Екатеринбург. При этом Евгений Куйвашев в социальной сети устроил конкурс. Достаточно было опубликовать фотографии, рисунки или рендеры самых интересных матрешек, поставить хэштеги: #Matryoshka4Expo, #МатрешкаЗаЭкспо, #Ekaterinburg2025, #ЯзаЭКСПО. Губернатор пообещал включить победителя в делегацию во время одной из международных поездок в поддержку заявки города.

Всемирная выставка Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Екатеринбург уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия. Конкурентами уральской столицы являются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Победитель в борьбе за "Экспо-2025" будет известен 23 ноября.

Спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал, что могут получить горожане, если в борьбе за право проведения всемирной выставки "Экспо-2025" победит российская заявка. Природно-ландшафтный парк, так называемое "уральское Зарядье", может появиться в районе набережной Верх-Исетского пруда. Также у горожан появится Центральный парк с небольшими озерами, трансформирующимися зимой в ледовые катки, прогулочными тропами и велодорожками. Помимо этого, "Экспо" может дать городу вторую ветку метро, соединяющую ВИЗ и центр, а также поспособствовать завершению транспортной реформы - обновлению трамвайно-троллейбусного парка и строительству новых дорог.