Глава "Аэрофлота", лишив клиента бонусов, призвал не хамить в соцсетях

Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев призвал председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Митю Алешковского, которого перевозчик оставил без "платинового" статуса за критику ее руководства, призвал отдавать своим словам отчет и не хамить.

"У нас был в суде прецедент с одним матершинником, который в суде все проиграл. Нужно вести себя корректно. Мы же не против критики, но надо отдавать себе отчет, что говорите",— сказал господин Савельев, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 16 ноября Алешковский опубликовал приказ гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева о запрете сотрудникам использовать мобильные телефоны и другие устройства с камерами в рабочее время. Фотография была подписана так: "Савельев окончательно головой поехал". При этом подлинность приказала перевозчик подтвердил.

После этого авиакомпания "Аэрофлот" аннулировала его мили и закрыла счет в системе "Аэрофлот бонус".