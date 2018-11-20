Клиент "Аэрофлота" лишился бонусных миль из-за критики директора авиакомпании

Авиакомпания "Аэрофлот" аннулировала мили и закрыла счет в системе "Аэрофлот бонус" председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директора портала "Такие дела" Мити Алешковского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Алешковский, который приложил к сообщению скриншот письма от авиаперевозчика, полученный по электронной почте. В авиакомпании сообщили, что санкции против мужчины приняты из-за негативных высказываний в адрес компании.

16 ноября Алешковский опубликовал приказ гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева о запрете сотрудникам использовать мобильные телефоны и другие устройства с камерами в рабочее время. Фотография была подписана так: "Савельев окончательно головой поехал". При этом подлинность приказала перевозчик подтвердил.

По словам источников газеты "Ведомости", Алешковского лишили миль не из-за публикации приказа, а из-за неоднократных оскорбительных высказываний в отношении руководства "Аэрофлота". Тем временем, председатель совета благотворительного фонда пообещал обратиться в суд, если в течение трех дней авиакомпания не восстановит его платиновый статус.

Как сообщалось ранее, "Аэрофлот" намерен предложить своим пассажирам ряд дополнительных платных услуг с целью борьбы с растущими расходами, следует из презентации, размещенной на сайте авиакомпании.

Среди них - платный выбор мест в эконом-классе, онлайн оформление перевозки багажа, продажи дополнительного питания и напитков на борту.