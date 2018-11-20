20 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Верховная рада запустила переименование Кировоградской области, но не смогла переименовать Днепропетровскую

Верховная рада Украины направила в Конституционный суд законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую в рамках декоммунизации. За это решение с третьей попытки проголосовали более половины депутатов - 239.
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В то же время Рада не набрала нужного количества голосов за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. За это проголосовали только 206 депутатов при минимуме 226 голосов.

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что нужно как можно скорее переименовать Днепропетровскую область, так как это "вопрос достоинства украинского парламента". Депутат Виктор Кривенко сказал, что, если переименовать не удастся, это станет "приговором" для "Блока Петра Порошенко".

Накануне.RU сообщало, что в прошлом году Кировоградский горсовет отказался переименовываться, хотя сам город переименовали в Кропивницкий. При этом большинство местных жителей в 2015 году в ходе консультативного опроса выбрали дореволюционное название Елисаветград.

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Верховная рада запустила переименование Кировоградской области, но не смогла переименовать Днепропетровскую

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Теги: Украина, декоммунизация, переименование



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