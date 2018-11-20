"Любимую" пианистку актера Джигарханяна приговорили к обязательным работам

Суд признал виновной бывшую жену российского актера Армена Джигарханяна пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую в нарушении неприкосновенности частной жизни, об этом пишет паблик Life Shot.

По данным следствия, экс-супруга артиста установила в его кабинете видеокамеру - она была спрятана в потолке. Записанные кадры позже были показаны в эфире одного из телеканалов.

Суд приговорил пианистку к 200 часам обязательных работ и штрафу в 200 тыс. рублей в пользу Джигарханяна.