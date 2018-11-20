На Южном Урале школьный спортзал закрыли из-за превышения уровня радона

В Златоусте суд на 90 суток приостановил работу спортивного зала школы №18 из-за превышения уровня радона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Показатель уровня радона был превышен в два раза и составлял 400 Бк/м3.

Еще в марте 2017 года Роспотребнадзор направлял в учреждение письмо, в котором просил принять меры к устранению нарушений, в частности, уложить бетонную подушку под полом и установить принудительную механическую вентиляцию, но меры приняты не были.

Сейчас зал закрыт и занятия в нем не проводятся, а для устранения нарушений помещение проветривается.

19 ноября школу проверили судебный пристав, который убедился в том, что занятия в спортзале не ведутся, но пломбы на дверь не наносились, поскольку там ведется проветривание. Директор школы предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда и нарушение требований судебного пристава.