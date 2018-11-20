Бюджет Пенсионного фонда РФ принят в третьем чтении

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении бюджет Пенсионного фонда России на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. За проект отказались голосовать представители оппозиционных партий, передает корреспондент Накануне.RU

"СР", ЛДПР, КПРФ отказались от голосования за проект. депутаты отметили, что рост пенсий в проекте бюджета незначительный, а социальных пенсий - еще ниже. Партия раскритиковала пополнение Резервного фонда в условиях "заморозки" индексации пенсий работающим пенсионеров. При этом сокращения трат на содержание аппарата фонда по-прежнему нет.

Напомним, Счетная палата отмечала, что прирост пенсий по старости, заложенный в макропрогнозе до 2024 г., неспособен существенно повысить уровень жизни пенсионеров.

Сегодня депутаты Госдумы также проголосуют за бюджеты Фонда ОМС и Фонда социального страхования.