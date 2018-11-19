Прокуратура Екатеринбурга проверит факт нападения на бригаду "скорой помощи"

В Екатеринбурге организовали проверку по факту избиения врача "скорой помощи", который работал на выезде. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл 18 ноября в квартире по ул. Григория Речкалова.

По данным ведомства, бригада выехала по вызову о плохом самочувствии пациента. Дверь в квартиру открыли двое молодых людей, предположительно, с признаками опьянения. После мужчины избили врача "скорой помощи".

Полиция Екатеринбурга уже возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).