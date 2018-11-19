В России может появиться налог на колбасу

Министерство здравоохранения РФ поддержало введение акциза на колбасные изделия из красного мяса. Колбаса, сосиски, бекон могут подорожать на 30%.

Продукты переработки могут обложить акцизом в рамках нацпроекта "Демография", экспертный совет предложил повысить сборы для вредных продуктов, чтобы поддержать производство полезных.

По данным "Известий", акциз может составить $2,41 за 1 кг. В этом случае килограмм докторской колбасы подорожает на 160 руб., с 600 до 760 руб.

Как сообщало Накануне.RU, экспертный совет также предложил обложить акцизом газированные напитки.