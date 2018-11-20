Скворцова рекомендовала россиянам есть поменьше колбасы

Минздрав не поддерживает введение рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) акцизов на колбасные изделия, но при этом рекомендует россиянам сократить употребление таких продуктов.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Напомним, ранее СМИ информировали, что введение акциза на продукты переработки мяса поддержал Минздрав. Инициатива предусматривает налог на уровне более 160 рублей на 1 кг. Производители мясной продукции не поддерживают такую идею.

В Минсельхозе, в свою очередь, подчеркнули, что проект соответствующей инициативы на рассмотрение в министерство не поступал.

Скворцова пояснила, что ВОЗ все продукты, которые приносят вред здоровью человека, советуют облагать акцизами. К ним относятся табак, алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса.

Как сообщало Накануне.RU, экспертный совет также предложил обложить акцизом газированные напитки.