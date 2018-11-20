20 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Скворцова рекомендовала россиянам есть поменьше колбасы

Минздрав не поддерживает введение рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) акцизов на колбасные изделия, но при этом рекомендует россиянам сократить употребление таких продуктов.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Напомним, ранее СМИ информировали, что введение акциза на продукты переработки мяса поддержал Минздрав. Инициатива предусматривает налог на уровне более 160 рублей на 1 кг. Производители мясной продукции не поддерживают такую идею.

В Минсельхозе, в свою очередь, подчеркнули, что проект соответствующей инициативы на рассмотрение в министерство не поступал.

Скворцова пояснила, что ВОЗ все продукты, которые приносят вред здоровью человека, советуют облагать акцизами. К ним относятся табак, алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса.

Как сообщало Накануне.RU, экспертный совет также предложил обложить акцизом газированные напитки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Скворцова рекомендовала россиянам есть поменьше колбасы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вероника скворцова, колабаса



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.11.2018 12:30 Мск В Минсельхозе выступили против введения акциза на колбасные изделия
Ранее 19.11.2018 07:50 Мск В России может появиться налог на колбасу

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 183

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети