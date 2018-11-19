В Минсельхозе выступили против введения акциза на колбасные изделия

В Минсельхозе выступили против введения акциза на колбасные изделия, передает ТАСС.

"Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей", - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее СМИ информировали, что введение акциза на продукты переработки мяса поддержал Минздрав. Инициатива предусматривает налог на уровне более 160 рублей на 1 кг. Производители мясной продукции не поддерживают такую идею.

В Минсельхозе, в свою очередь, подчеркнули, что проект соответствующей инициативы на рассмотрение в министерство не поступал.

Как сообщало Накануне.RU, экспертный совет также предложил обложить акцизом газированные напитки.