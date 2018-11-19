СПЧ задумался об амнистии ко Дню Конституции

В честь 25-летия Конституции, в президентском Совете по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) предлагают провести амнистию в отношении лиц, загладивших вред от их преступлений.

С таким предложением выступил член СПЧ Андрей Бабушкин, ссылаясь на то, что Госдума прежде объявляла амнистию в честь 20-летия Основного закона. Члены совета хотят обсудить проект с президентом Владимиром Путиным на встрече, которая традиционно проходит в конце года. Попасть на нее может уже обновленный состав совета.

Глава СПЧ Михаил Федотов назвал "достойным поводом" для амнистии 25-летие Конституции (будет отмечаться 12 декабря). "Андрей Бабушкин предлагает не просто амнистию, а амнистию с очень интересной конструкцией — в отношении лиц, загладивших вред, нанесенный их преступлением",— сказал господин Федотов в кулуарах Международного культурного форума 16 ноября. Как объяснил Бабушкин, идея направлена на то, чтобы "интересы осужденных совпали с интересами потерпевших".

"Формулировка о заглаживании вины взята из ст. 76 Уголовного кодекса (освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим), в которой говорится, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности по ходатайству потерпевшей стороны в случае заглаживания вины",— объяснил Андей Бабушкин.

Факт в каждом случае будет устанавливать суд. Речь пойдет не только об экономических преступлениях, но и о нанесении морального вреда или вреда здоровью, считает Михаил Федотов. Компания Mail.ru Group ранее выступала с идеей об амнистии для всех осужденных за лайки и репосты в соцсетях. По мнению Андрея Бабушкина, предложенный им вариант амнистии мог бы затронуть "десятки тысяч людей". "Никто не требует принимать ее прямо ко Дню Конституции, можно и позже на неделю",— сказал Бабушкин, сообщает "Коммерсант".