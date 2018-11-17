Шумков рассказал о "гражданской войне" в Курганской области

В сфере межличностных отношений в Курганской области до сих пор очагами продолжается "гражданская война", заявил врио губернатора региона Вадим Шумков. Глава Зауралья на своей странице во "ВКонтакте" рассказал о своих планах и дал оценку обстановке в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Шумков отметил, что в первую очередь, намерен навести порядок во всех сферах, за которые отвечает власть в регионе, разобраться, где есть "откровенное разгильдяйство, попустительство или ненадлежащее выполнение своих обязательств".

"А далее поступать в зависимости от тяжести и запущенности ситуации. Либо просто помочь людям понять, в чем конкретно заключаются их задачи и должностные обязанности, за которые им платят, либо приводить в чувство, заставлять работать и исполнять свои функции и полномочия, либо предлагать людям искать другую работу и подбирать тех, кто готов отрабатывать средства налогоплательщиков более осмысленно и четко", - написал глава Зауралья.

Он призвал всех воздерживаться от крайних позиций и комментариев.



Во всех сферах много нерешенных проблем и провальных направлений, отметил губернатор, решить их мешает "гражданская война" в сфере межличностных отношений, считает Шумков.

"В коллективах учреждений, между бизнесом и бизнесом, между бизнесом и властью и просто между людьми идут дрязги и мелкотравчатые конфликты, нередко по пустым и надуманным поводам. А на всём этом буйным цветом прорастает интрига. Ну когда при такой ситуации многим работать?".

Как сообщало Накануне.RU, в Курганской области прошла череда отставок заместителей губернатора.