Шумков рассказал о "гражданской войне" в Курганской области

17 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Курганская область

Шумков рассказал о "гражданской войне" в Курганской области

В сфере межличностных отношений в Курганской области до сих пор очагами продолжается "гражданская война", заявил врио губернатора региона Вадим Шумков. Глава Зауралья на своей странице во "ВКонтакте" рассказал о своих планах и дал оценку обстановке в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Шумков отметил, что в первую очередь, намерен навести порядок во всех сферах, за которые отвечает власть в регионе, разобраться, где есть "откровенное разгильдяйство, попустительство или ненадлежащее выполнение своих обязательств".

"А далее поступать в зависимости от тяжести и запущенности ситуации. Либо просто помочь людям понять, в чем конкретно заключаются их задачи и должностные обязанности, за которые им платят, либо приводить в чувство, заставлять работать и исполнять свои функции и полномочия, либо предлагать людям искать другую работу и подбирать тех, кто готов отрабатывать средства налогоплательщиков более осмысленно и четко", - написал глава Зауралья.

Он призвал всех воздерживаться от крайних позиций и комментариев.

шумков вадим михайлович губернатор курганской области моор александр викторович губернатор тюменской области(2018)|Фото:Накануне.RU


Во всех сферах много нерешенных проблем и провальных направлений, отметил губернатор, решить их мешает "гражданская война" в сфере межличностных отношений, считает Шумков.

"В коллективах учреждений, между бизнесом и бизнесом, между бизнесом и властью и просто между людьми идут дрязги и мелкотравчатые конфликты, нередко по пустым и надуманным поводам. А на всём этом буйным цветом прорастает интрига. Ну когда при такой ситуации многим работать?".

Как сообщало Накануне.RU, в Курганской области прошла череда отставок заместителей губернатора.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шумков рассказал о "гражданской войне" в Курганской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вадим Шумков, Курганская область, отставки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 540

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети