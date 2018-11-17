17 Ноября 2018
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Политика

Пашинян потребует Лукашенко объяснить слова про ОДКБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что намерен потребовать объяснений от белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из-за заявлений о ситуации в ОДКБ.
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"Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей", — цитирует ТАСС Пашиняна.

Как отметил премьер, он удивлён тем, что человек, занимающий статус главы государства "на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг".

"И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Белоруссии — и не только от президента Белоруссии", — добавил он.

Он уточнил, что также попросит объяснений от Назарбаева за "выступления с противоречащими друг другу заявлениями".

Ранее Лукашенко на встрече с послом Азербайджана сообщил, что располагает тремя возможными кандидатурами на пост генерального секретаря ОДКБ.

Он отметил, что на Совете ОДКБ в Казахстане вариантов по назначению генсека "была масса, но это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл".

8 ноября Назарбаев заявил, что следующим генсеком ОДКБ будет назначен представитель Белоруссии, но окончательное решение будет принято 6 декабря в Петербурге.

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Пашинян потребует Лукашенко объяснить слова про ОДКБ

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Теги: ОДКБ, Никол Пашинян, Александр Лукашенко



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