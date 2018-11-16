МВФ признал Крым частью России

Экономические показатели Крыма в Обзоре региональной экономики Европы, подготовленном МВФ, учтены как российские. Однако на карте, которая сопровождает документ, полуостров по-прежнему значится, как часть Украины.

"Статистические данные о Крыме и городе Севастополе учитываются как часть данных о России" и не включены в информацию об экономике Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснения МВФ.

Также валютный фонд отмечает, что "границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на картах, не означает суждения о правовом статусе территорий или признание и принятие границ".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем Штаты могут признать Крым российским, затем его слова опроверг спецпредставитель по Украине.