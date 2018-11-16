Новый замгубернатора назвала Зауралье стойким и красивым

Новый заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Ирина Бугаева впервые после своего назначения появилась на широкой публике - утром 16 ноября она посетила ежегодную медицинскую выставку.

Выступая перед собравшимися, она коротко рассказала о себе и о задачах, которые ей предстоит решать на новом месте работы.

"Я врач с более чем 30-летним стажем. Я думаю, что мы будем очень плотно и тесно сотрудничать. Я вижу очень большой потенциал в развитии региона, дальнейшего развития. Я всегда восхищалась стойкостью и красотой региона", - сказала Ирина Бугаева.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ее предшественник Александр Карпов ушел в отставку по собственному желанию.