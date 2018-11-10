Врио замгубернатора Курганской области Александр Карпов ушел в отставку

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курганской области Александр Карпов ушел в отставку. Чиновник курировал блок социальной политики, передает корреспондент Накануне.RU.

Чиновник написал заявление по собственному желанию. Узнать причины отставки в пресс-службе правительства не удалось, сотрудники не ответили на звонки агентства.

Карпов работал в должности заместителя губернатора с 2014 г., до этого был начальником главного управления здравоохранения региона и возглавлял департамент здравоохранения Курганской области.

Напомним, ряд отставок в правительстве региона произошли после смены руководителя области, врио губернатора Зауралья назначен Вадим Шумков. Как сообщало Накануне.RU, с поста замгубернатора ушел Владимир Зубрин. В конце октября правительство покинули и.о. директора департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев и и.о.директора департамента промышленности региона Александр Константинов.