После Карпова. В отставку ушли еще два заместителя губернатора Курганской области

11 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновница заявила о ненужности молодежи

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Курганская область Уральский ФО

После Карпова. В отставку ушли еще два заместителя губернатора Курганской области

Заявления об уходе с должностей по собственному желанию написали два заместителя врио губернатора Курганской области, об этом Накануне.RU сообщил собственный источник в правительстве Зауралья.

В отставку ушли первый зам главы региона Виктор Сухнев и директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Роман Ванюков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, эти отставки связаны с последними изменениями в составе правительства Курганской области - соответствующие поправки 8 ноября приняла Курганская областная дума.

Также 10 ноября написал заявление об уходе замгубернатора региона по соцполитике Александр Карпов.

Сухневу прочили скорую отставку в связи с возрастом, ему сейчас более 65 лет - на должность первого зама он попал во времена правления бывшего главы Зауралья Алексея Кокорина. К Роману Ванюкову же были определенные "рабочие" претензии со стороны врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который вступил в свои обязанности в начале октября этого года.

Согласно новой структуре правительства Курганской области, в регионе появится вице-губернатор. Число первых замов главы региона сократится с 3 до 2.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

После Карпова. В отставку ушли еще два заместителя губернатора Курганской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Виктор Сухнев, Роман Ванюков, Вадим Шумков, отставки, правительство, Зауралье, замгубернатора



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 173

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети