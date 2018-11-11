После Карпова. В отставку ушли еще два заместителя губернатора Курганской области

Заявления об уходе с должностей по собственному желанию написали два заместителя врио губернатора Курганской области, об этом Накануне.RU сообщил собственный источник в правительстве Зауралья.

В отставку ушли первый зам главы региона Виктор Сухнев и директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Роман Ванюков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, эти отставки связаны с последними изменениями в составе правительства Курганской области - соответствующие поправки 8 ноября приняла Курганская областная дума.

Также 10 ноября написал заявление об уходе замгубернатора региона по соцполитике Александр Карпов.

Сухневу прочили скорую отставку в связи с возрастом, ему сейчас более 65 лет - на должность первого зама он попал во времена правления бывшего главы Зауралья Алексея Кокорина. К Роману Ванюкову же были определенные "рабочие" претензии со стороны врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который вступил в свои обязанности в начале октября этого года.

Согласно новой структуре правительства Курганской области, в регионе появится вице-губернатор. Число первых замов главы региона сократится с 3 до 2.