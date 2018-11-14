Должность замгубернатора Зауралья по соцполитике заняла чиновница из Челябинска

Новым заместителем губернатора Курганской области по социальной политике стала доктор медицинских наук Ирина Бугаева.

Ранее она работала врачом, затем - чиновницей в Министерстве здравоохранения Южного Урала. Последнее время она трудилась в аппарате ГФИ Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора области, Ирина Бугаева ранее также занимала разные посты в аппарате полпреда президента России в УрФО.

Также стало известно, что заместителем губернатора Зауралья назначен тезка нынешнего врио главы региона Вадим Шумков - до этого он работал в должности руководителя аппарата правительства Курганской области.