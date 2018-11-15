"Споткнется на собственных ошибках, а КПРФ не поддержит?". Коновалова в должности главы Хакасии ждут новые вызовы

В Хакасии в должность главы республики официально вступил представитель КПРФ Валентин Коновалов, победивший в несколько раз отложенном втором туре выборов. Политологи отмечают, что завершающиеся выборы показывают неготовность оппозиционной элиты к реальному руководству регионом, и это становится серьезным вызовом для нее. Подробности - в материале Накануне.RU.

Как подчеркнул гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов, федеральная власть, как ответственная сила, должна в сложившейся ситуации предложить руку помощи, а оппозиционная элита уже должна решить - принимать эту помощь или действовать в конфронтационном ключе. Здесь новоиспеченным губернаторам советуют определить, есть ли необходимость коалиционных стратегий и консультаций.

После побед на выборах у оппозиционных глав регионов возникают непростые вызовы, продолжил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Так, по его словам, стоит взять во внимание, что системная оппозиция и те, кто выигрывает выборы, редко становятся бенефициарами своих побед. В частности обостряется проблема отношений оппозиционных губернаторов с избирателями. "Эффект разочарования в их случае наступает несколько чаще, чем с обычными губернаторами", - подчеркнул политолог.

Во-вторых, "портятся" отношения губернаторов с собственными партиями. "Они редко делают ставку на партийную команду, нередко этой команды просто не существует, и оказываются в зависимости от определенных групп влияния, старых элит. В прошлом это нередко приводило к острейшим конфликтам губернаторов с собственными партиями", - прокомментировал Туровский. Проблема эта может проявиться и на последующих выборах в заксобрания и Госдумы, когда губернаторы вынуждены будут "маневрировать". На примере Хакасии эксперт оценил, что критичным здесь становится вопрос, насколько Коновалов, недоговороспособный и несистемный руководитель, пойдет на изменение провозглашаемого во время кампании имиджа.

Также, по словам Туровского, для избранных оппозиционных глав регионов существует опасность, что выдвигавшие их партии не поддержат их в перспективе. "Видно, что партиям системной оппозиции гораздо важнее удержать существующие позиции. То есть в случае ЛДПР бороться за Островского, в случае КПРФ бороться за Локтя и Левченко. С этой точки зрения новые губернаторы создают для них, скорее, новые проблемы и ставят вопрос, нужно ли бороться за этих губернаторов или необходимо отстаивать уже завоеванные рубежи. Для КПРФ интересным казусом будут следующие выборы мэра Новосибирска, поскольку было потрачено немало усилий, чтобы стабилизировать ситуацию вокруг Локтя. Возможно, это окажется более важным приоритетом для КПРФ, чем спасение Коновалова, если вокруг него будут возникать новые проблемы", - считает политолог.

Директор Института избирательных технологий Евгений Сучков в связи с "феноменом Коновалова" указал на высветившиеся в ходе кампании проблемы КПРФ. "Многие рассматривают это, как огромный успех КПРФ, а некоторые считают, что это была пощечина для Навального. На мой взгляд, этот квази-успех КПРФ высветил очень серьезную проблему в работе партии. Это пример того, как партия недорабатывает во многих других регионах в том числе на федеральных выборах", - сказал он. По его мнению, этот "якобы успех" Компартии на Дальнем Востоке и в Хакасии говорит о том, что протестный электорат проголосовал за кандидата от КПРФ не потому, что партия провела хорошую, большую и системную работу, а потому, что "больше голосовать особо было не за кого".

"Руководство КПРФ страдает теми же проблемами, которыми страдало позднее руководство КПСС. Партия начинает отрываться от своего базового электората в силу старения руководства, работы с населением партия почти не ведет. Ее лидеры сплошь и рядом играют в договорные игры с региональным руководством", - добавил Сучков.

Валентин Коновалов не был готов к тому, чтобы стать губернатором, и нельзя сказать, что КПРФ стала выгодоприобретателем состоявшихся выборов в регионе, согласился политолог Сергей Румянцев.

"Это никакая не победа КПРФ, она никакого отношения к этому не имеет. Это отношение населения к системе в целом. Как сложится судьба Коновалова в дальнейшем… очень хочется верить, что целью Кремля станет не утопление слабо держащегося на воде губернатора, а помочь республике в довольно непростой экономической ситуации", - считает он. Эксперт прогнозирует, что в будущем глава Хакасии либо "споткнется на своих ошибках и через какое-то время уйдет", либо появятся опытные вице-губернаторы, которые все же помогут молодому губернатору.

Координатор Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев также считает, что Коновалов - это "совершенно случайно выброшенная волной протеста или "праздника непослушания" фигура, не способная пока даже адекватно отвечать на текущие вопросы". Он отметил, что население Хакасии проголосовало за этого кандидата еще и потому, что получило сигнал от руководства страны, что в случае, если глава региона не справится с обязанностями, президент его легко заменит.

Впрочем с технологической точки зрения КПРФ реально отыграла второй тур выборов в Хакасии, уверен политолог Андрей Максимов. На его взгляд, в регионе сложилась ситуация, противоположная тому, что сейчас происходит в Приморье с Андреем Ищенко, которого "бросили к ногам оппонента и позволили над ним надругаться". "В Хакасию делегировали тяжеловесов новой волны: Левченко там побывал, Клычков, Локоть. С технологической точки зрения они раскрутились еще в первом туре", - добавил он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, "одна из самых длительных избирательных кампаний республики" сегодня завершилась инаугурацией победившего на выборах главы Хакасии 30-летнего коммуниста Валентина Коновалова. Накануне стало известно, что перед инаугурацией Коновалова из кабмина уволилось как минимум четыре министра (другие источники сообщают о 13 уволившихся высокопоставленных чиновниках).