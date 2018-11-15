15 Ноября 2018
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Политика Сибирский ФО

В Хакасии готовятся к инаугурации Коновалова. Чиновники правительства массово уходят в отставку

Инаугурация победившего на выборах республиканского главы в Хакасии коммуниста Валентина Коновалова состоится сегодня, 14 ноября, в зале Верховного совета республики. Избранный губернатор принесет присягу и произнесет речь в присутствии депутатов, членов правительства, глав городов и глав районов.

Накануне инаугурации губернатора-коммуниста по республиканскому правительству прошла волна увольнений. РИА "Новости" сообщает о том, что четыре члена республиканского кабмина ушли в отставку по собственному желанию. Свои посты покинули зампреды правительства Владимир Крафт и Ирина Смолина, а также министр транспорта и дорожного хозяйства Олег Тропин и министр строительства Валерий Келин.

В телеграм-каналах, тем временем, распространяется более широкий список уволившихся. Якобы в списках покинувших правительство Хакасии уже 13 фамилий, среди которых практически все ключевые министры и несколько первых заместителей.

Напомним, что кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. За него проголосовали 57,57% избирателей. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смог набрать нужное количество голосов.
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В Хакасии готовятся к инаугурации Коновалова. Чиновники правительства массово уходят в отставку

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Теги: Хакасия, выборы 2018, выборы в Хакасии, Валентин Коновалов, КПРФ



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