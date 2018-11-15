В Хакасии завершилась инаугурация губернатора. 30-летнему коммунисту придется научиться "бежать по лезвию"

Инаугурация победившего на выборах главы республики Хакасии Валентина Коновалова завершилась. Мероприятие прошло в Большом зале Верховного совета.

Новый руководитель региона произнес слова присяги: "Вступая в должность главы республики Хакасия - председателя правительства республики Хакасия, торжественно клянусь верно служить народу, строго соблюдать Конституцию Российский Федерации и федеральные законы, Конституцию республики Хакасия и законы республики Хакасия...".

Сразу после окончания торжественной части началось заседание правительства региона. Любопытно, что накануне стало известно, что перед инаугурацией Коновалова из кабмина уволилось как минимум четыре министра (другие источники сообщают о 13 уволившихся высокопоставленных чиновниках).

Председатель Верховного совета Владимир Штыгашев в приветственном слове заметил, что, наконец, "завершилась одна из самых длительных избирательных кампаний республики", и тут же заявил, что "времени на раскачку нет".

"Мы разные, но Хакасия у нас одна. Наша главная задача - приложить все силы для ее развития", - подчеркнул Штыгашев.

Отметим, что накануне инаугурации Валентин Коновалов встретился с врио республики Михаилом Развожаевым. Действующий врио поинтересовался, есть ли у Коновалова вопросы и успел ли он ознакомиться с недавно принятым бюджетом.

"Теперь, как говорится, вам и карты в руки, берите, занимайтесь", - напутствовал Развожаев.

Вскоре после окончания инаугурации Коновалова на странице Развожаева в Facebook появилась отметка о том, что он закончил работу в республике.

Политолог Николай Миронов в разговоре с корреспондентом Накануне.RU заявил, что сегодняшнее событие может стать началом неплохой карьеры для Коновалова, но для этого ему потребуется работоспособная команда и умение "бежать по лезвию".

"Коновалов напористый, у него может получиться неплохая карьера, но надо сейчас прямо с колёс набирать опыт и сразу правильно себя поставить. Это не будет просто, но это реально. Нужно построить работоспособную команду, в которой должны быть и хорошие технологи, и хорошие экономисты, и специалисты в других областях. Выстроить отношения с местными элитами и с федеральными - вот тут будет сложнее всего: под них нельзя "ложиться", но нельзя и желтить, здесь будет настоящий бег по лезвию, но иного не дано, придётся лавировать. Федеральные чиновники - здесь также нужен ювелирный подход, причём ситуация осложняется тем, что сейчас самый разгар бюджетного процесса, надо добиться того, чтобы республике дали достаточно ресурсов, ничего не зарубили Коновалову. Надо показать результат уже в конце 2019 - начале 2020 года. Надо сейчас уже садиться писать план развития, распределить ресурсы и людей", - говорит Миронов.