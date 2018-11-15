В замерзающей Смеле на Украине назревает бунт. В город направлены силы полиции

В замерзающую без отопления 70-тысячную Смелу Черкасской области, где несколько дней назад был введен режим ЧП, направлены дополнительные силы полиции для "недопущения дестабилизации обстановки", сообщат пресс-служба областной полиции.

Днем ранее жители города в знак протеста привезли и подожгли шины под зданием ПАО "Черкассыгаз", требуя дать тепло и привлечь к ответственности руководство частного предприятия "Смела Энергоинвест", которое после себя оставило многомиллионный долг. Председатель областного общества "ветеранов АТО" Александр Байда считает, что людей шантажируют, заставляя их заплатить по чужим долгам.

Накануне жители Смелы пришли в Киев и устроили пикет под зданием Кабинета министров. В Киев прибыл и мэр города Алексей Цыбко для доклада перед правительством. Однако его не пропустили, аннулировав пропуск, когда узнали, что с ним приехали люди.

"Меня пригласили на заседание Кабинета министров сегодня, а когда увидели, что приехала община Смелы, когда услышали ее выступление, уже радикальное, мне аннулировали пропуск и не допустили на заседание правительства", - сказал Цыбко на канале "Прямой".

Он обвинил в ситуации "Смелу Энергоинвест", "счета которой были на Кипре".

В свою очередь, премьер-министр страны Владимир Гройсман обвинил в срыве отопительного сезона местные власти и заявил, что будет просить Раду уволить мэров замерзающих городов.

"Сколько я уже говорю: неужели так трудно подготовить с апреля систему теплокоммунэнерго? Зачем такие люди избираются в мэры, если не могут делать элементарных вещей", - сказал Гройсман.

Мэр Смелы заявил, что платить второй раз за тепло жители города не будут, так как ранее платили регулярно. "Будем стоять до последнего и пойдем перекрывать трассу на Черкассы", - пригрозил Цыбко.

Интересно, что в минрегионе раскопали, что недавно горсовет Смелы распределил на премии 10 млн грн, но при этом три месяца искал 15 млн грн под гарантии для своевременного запуска отопительного сезона. По словам же Цыбко, эти премии – "государственные деньги, которые нужно платить людям за выслугу лет".

Тем временем, пока все ищут крайних, жители Смелы замерзают, а ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.

Накануне.RU сообщало, что в разных городах Украины проходят протестные акции из-за отсутствия отопления.