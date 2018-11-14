Югорские депутаты готовятся принять дефицитный бюджет

Дефицит бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в 2-019 г. составит 20,4 млрд руб. и увеличится к концу трехлетнего периода до 26 млрд руб.Депутатское голосование по проекту состоится завтра, передает корреспондент Накануне.RU.

Дефицитным был и бюджет на 2018 г., однако в ходе исполнения доходная часть значительно увеличилась, в итоге год для региона может закончиться с профицитом в более, чем 17 млрд руб.

Финансисты ХМАО заложили в проект бюджета 2019-2021 гг. прогноз по доходам в 187,6 млрд руб. - на 11,8% ниже, чем ожидаемые поступления в текущем году. В 2020-2021 гг. доходы запланированы на уровне 188,7 млрд и 189,1 млрд руб. соответственно.

Расходная часть в следующем году тоже сокращается: на 5,7% к уровню 2018 г., до 208 млрд руб.

В 2019 г. дефицит составит 11,2% от доходной части бюджета автономного округа, - 20,2 млрд руб. В 2020 г. он увеличится до 24,8 млрд., в 2021 – до 26 млрд. Источники финансирования дефицита - остатки средств на счетах бюджета, доходы от продажи акций, бюджетные кредиты.

Как сообщало Накануне.RU, с дефицитом сверстан и бюджет соседней Тюменской области, на юге в 2019 г. расходы превысят доходы на 22,4 млрд руб. Однако в отличие от Ханты-Мансийского автономного округа Тюменская область планирует сократить дефицит к 2021 г. до 5,6 млрд руб. Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа сверстан без дефицита.