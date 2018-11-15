Депутаты Югры приняли дефицитный бюджет на трехлетку

На заседании думы ХМАО парламентарии приняли дефицитный бюджет на трехлетку, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эсер" Михаил Сердюк назвал документ "проработанным и качественным" и добавил, что не согласен с распределением денег на спорт, когда 97% денег дают на спорт высоких достижений, а на массовый – 1%.

"Нужно сохранить баланс, давая деньги и на массовый спорт, и на спорт высоких достижений", - заявил Сердюк.

Депутат от ЛДПР Виктор Сысун спросил, как будут компенсироваться выпадающие доходы, сумма которых за три года составит 110 млрд руб.

"Нам передали акцизы на крепкий алкоголь и штрафы за нарушение безопасности дорожного движения", - сказала директор департамента финансов Вера Дюдина.

"Мы против бюджета: во-первых, налоговые льготы, выпадающие доходы. Это 40 млрд руб. в год, эти деньги нужны для решения различных задач. В этом году на федеральном уровне серьезно изменились налоговые льготы. Во-вторых, межбюджетные отношения. Были времена, когда некоторые муниципалитеты имели профицитный бюджет. Сейчас мы "высушили" местные бюджеты. Вчера на комитете практически каждый депутат рассказал, что в курируемых им территориях много недоделок – в частности, где-то окна не могут поставить, холодно в помещениях, а на масштабные стройки мы даем деньги", - заявил Марков.

Дюдина отметила, что округ дает налоговые льготы, постоянно совершенствуя подход.

"В этом году ситуация стабилизировалась: предприятия получают льготы только в том случае, если не снижается налоговая база. Если у вас есть основания считать, что на местах что-то не до конца профинансировано, давайте обсуждать подробнее", - сказала глава департамента.

Депутаты не согласились с Марковым, полагая, что претензии "сокола Жириновского" не обоснованы.

"Бюджет существенный и состоятельный по многим позициям", - сказал "единоросс" Сергей Великий.

Сердюк спросил, какое количество нефтяных компаний не показали существенной прибыли, получив налоговые льготы.

Дюдина отметила, что "к нефтянке не относится".

Спикер думы Борис Хохряков отметил, что в бюджете на 2019 г. "заложены эпохальные вещи: ликвидация балков". В итоге при голосовании 31 депутат был "за", пять – "против", один воздержался.

Напомним, югорские финансисты заложили в проект бюджета 2019-2021 гг. прогноз по доходам в 187,6 млрд руб. - на 11,8% ниже, чем ожидаемые поступления в текущем году. В 2020-2021 гг. доходы запланированы на уровне 188,7 млрд и 189,1 млрд руб. соответственно. Расходная часть в следующем году тоже сокращается: на 5,7% к уровню 2018 г., до 208 млрд руб.

В 2019 г. дефицит составит 11,2% от доходной части бюджета автономного округа, - 20,2 млрд руб. В 2020 г. он увеличится до 24,8 млрд., в 2021 – до 26 млрд. Источники финансирования дефицита - остатки средств на счетах бюджета, доходы от продажи акций, бюджетные кредиты.