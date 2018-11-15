Депутаты Югры приняли дефицитный бюджет на трехлетку

15 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра

Депутаты Югры приняли дефицитный бюджет на трехлетку

На заседании думы ХМАО парламентарии приняли дефицитный бюджет на трехлетку, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эсер" Михаил Сердюк назвал документ "проработанным и качественным" и добавил, что не согласен с распределением денег на спорт, когда 97% денег дают на спорт высоких достижений, а на массовый – 1%.

"Нужно сохранить баланс, давая деньги и на массовый спорт, и на спорт высоких достижений", - заявил Сердюк.

Депутат от ЛДПР Виктор Сысун спросил, как будут компенсироваться выпадающие доходы, сумма которых за три года составит 110 млрд руб.

"Нам передали акцизы на крепкий алкоголь и штрафы за нарушение безопасности дорожного движения", - сказала директор департамента финансов Вера Дюдина.

"Мы против бюджета: во-первых, налоговые льготы, выпадающие доходы. Это 40 млрд руб. в год, эти деньги нужны для решения различных задач. В этом году на федеральном уровне серьезно изменились налоговые льготы. Во-вторых, межбюджетные отношения. Были времена, когда некоторые муниципалитеты имели профицитный бюджет. Сейчас мы "высушили" местные бюджеты. Вчера на комитете практически каждый депутат рассказал, что в курируемых им территориях много недоделок – в частности, где-то окна не могут поставить, холодно в помещениях, а на масштабные стройки мы даем деньги", - заявил Марков.

Дюдина отметила, что округ дает налоговые льготы, постоянно совершенствуя подход.

"В этом году ситуация стабилизировалась: предприятия получают льготы только в том случае, если не снижается налоговая база. Если у вас есть основания считать, что на местах что-то не до конца профинансировано, давайте обсуждать подробнее", - сказала глава департамента.

Дума ХМАО, Евгений Марков(2017)|Фото: admhmao.ru

Депутаты не согласились с Марковым, полагая, что претензии "сокола Жириновского" не обоснованы.

"Бюджет существенный и состоятельный по многим позициям", - сказал "единоросс" Сергей Великий.

Сердюк спросил, какое количество нефтяных компаний не показали существенной прибыли, получив налоговые льготы.

Дюдина отметила, что "к нефтянке не относится".

Спикер думы Борис Хохряков отметил, что в бюджете на 2019 г. "заложены эпохальные вещи: ликвидация балков". В итоге при голосовании 31 депутат был "за", пять – "против", один воздержался.

Напомним, югорские финансисты заложили в проект бюджета 2019-2021 гг. прогноз по доходам в 187,6 млрд руб. - на 11,8% ниже, чем ожидаемые поступления в текущем году. В 2020-2021 гг. доходы запланированы на уровне 188,7 млрд и 189,1 млрд руб. соответственно. Расходная часть в следующем году тоже сокращается: на 5,7% к уровню 2018 г., до 208 млрд руб.

В 2019 г. дефицит составит 11,2% от доходной части бюджета автономного округа, - 20,2 млрд руб. В 2020 г. он увеличится до 24,8 млрд., в 2021 – до 26 млрд. Источники финансирования дефицита - остатки средств на счетах бюджета, доходы от продажи акций, бюджетные кредиты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Югры приняли дефицитный бюджет на трехлетку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюджет ХМАО, бюджет Югры, дума ХМАО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.11.2018 15:33 Мск Югорские депутаты готовятся принять дефицитный бюджет

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 437

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети