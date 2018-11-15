Единственное в Зауралье предприятие по утилизации ртути работало с грубейшими нарушениями

Предприятие "ЭКО-Меркурий" - единственное в Курганской области, которое официально с лицензией занимается хранением и утилизацией ртутьсодержащих отходов. Каково же было удивление работников природоохранной прокуратуры, когда они нашли в деятельности фирмы грубейшие нарушения закона.

При проверке удалось установить, что лампы лежали в помещении навалом и не были герметично закрыты.

Также были и разбитые лампы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Стоит отметить, что максимальный срок накопления отходов 1 класса опасности был превышен.

Сейчас работа фирмы приостановлена, состоялся суд, который постановил - обезвредить все опасные отходы, которые накопились на площадке производства "ЭКО-Меркурий".