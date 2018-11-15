На Колыме завершился отбор кандидатов в состав молодежного правительства региона

В Молодежном центре состоялся завершающий этап отбора претендентов на формирование регионального молодежного правительства Магаданской области.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, на конкурс поступила 21 заявка от жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них - молодые специалисты, студенты, как из краевого центра, так и из других районов области.

К очному этапу конкурса допустили 14 человек. После собеседования с членами экспертного совета, отборочный этап прошли 10 человек.

Молодежное правительство формируется в составе не более 25 человек, из которых не более половины входят в состав по решению губернатора Магаданской области, остальные – в результате конкурсного отбора.