14 Ноября 2018
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Экономика Дальневосточный ФО Магаданская область

Носов: Магаданская область может получить 38 млрд рублей на ремонт дорог

Магаданская область может получить на ремонт дорог в ближайшие 5-6 лет 38 млрд руб.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Колымы, об этом сообщил губернатор Сергей Носов. При этом губернатор региона признал, что данная сумма существенная, и если будет выделена хотя бы ее часть, то "это уже громадное движение вперед".

По словам Носова, уже подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию дорог региона. Губернатор отметил, что ремонт дорог необходим из-за того, что они представляют угрозу безопасности.

Что касается федеральной трассы "Колыма", то, по словам, Носова, перед правительством РФ будет ставиться задача по финансированию асфальтирования подходов и самих дорог в населенных пунктах. "Потому что это – экология и безопасность", - отметил глава Колымы.

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Носов: Магаданская область может получить 38 млрд рублей на ремонт дорог

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Теги: Магаданская область, Сергей Носов, дороги



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