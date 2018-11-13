Управделами правительства Ямала назначен бизнес-омбудсменом

Кандидатуру Елизарова предложили предприниматели региона, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов согласовал назначение.

В правительстве Ямала новые перестановки. С поста начальника управления делами правительства ушел Вадим Елизаров . Чиновник занял должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.





