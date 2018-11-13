13 Ноября 2018
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Политика Ямало-Ненецкий АО

Управделами правительства Ямала назначен бизнес-омбудсменом

В правительстве Ямала новые перестановки. С поста начальника управления делами правительства ушел Вадим Елизаров. Чиновник занял должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Кандидатуру Елизарова предложили предприниматели региона, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов согласовал назначение.

Новым управляющим делами правительства ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов назначил бывшего руководителя "Ямалгосснаба" Александра Рябченко.

Как сообщало Накануне.RU, Дмитрий Артюхов в сентябре утвердил состав правительства региона, позднее полномочия между замами губернатора были перераспределены.

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Управделами правительства Ямала назначен бизнес-омбудсменом

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Теги: Вадим Елизаров, бизнес-омбудсмен ЯНАО



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