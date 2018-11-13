13 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

Двое уральцев проведут по 10 лет в колонии за жестокую расправу над бывшим учителем

Суд на Среднем Урале вынес приговор двум молодым жителям поселка Рудничный города Краснотурьинска. Они жестоко расправились с пенсионером и ограбили его.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось поздним вечером 29 ноября 2017 года: пьяные злоумышленники пришли в дом по улице Соломенникова, где встретили знакомого 65-летнего бывшего учителя физики. Молодые люди вошли в квартиру пенсионера, где между ними вспыхнул конфликт.

Парни нанесли пожилому человеку множественные удары, причинив тому тяжкие телесные повреждения. Уходя из квартиры, один из молодчиков прихватил чужой телевизор стоимостью 45 тыс. руб. Впоследствии избитый мужчина умер в больнице.

Суд вынес свой приговор: каждому из обвиняемых назначено по 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу родственников убитого с них взыскано свыше 660 тыс. руб. в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда.

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Двое уральцев проведут по 10 лет в колонии за жестокую расправу над бывшим учителем

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Теги: колония, суд, приговор, учитель, Средний Урал



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