Курчатов, Макеев, Шапошников. Новое название для челябинского аэропорта выберут из трех имен

В шорт-лист для нового названия аэропорта Челябинска вошли физик Игорь Васильевич Курчатов, создатель научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Советского Союза и России Виктор Петрович Макеев и военачальник Борис Михайлович Шапошников, передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторы проекта "Великие имена России" о доименовании российских аэропортов сегодня объявили "шорт-лист" перед стартом финального голосования.

Напомним, в рамках проекта "Великие имена России" предлагается присвоить 45 международным аэропортам страны имена великих соотечественников. С 29 октября по 7 ноября через социологические опросы для каждого аэропорта была определена тройка лидеров. Финальное голосование пройдет с 8 по 30 ноября. Подведение итогов состоится 5 декабря.

Добавим, что челябинцы предлагали назвать аэропорт в честь бывшего губернатора Челябинской области Петра Сумина, шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой, и даже в честь президента России Владимира Путина. Однако это не соответствовало условиям конкурса, согласно которым не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет) и ныне живущих (но впоследствии, на этапе формирования лонг-листов, выяснилось, что такое положение не действует).

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) - аэропорт федерального значения класса "Б". Расположен в северо-восточной части города в 18 км от его центра, в Металлургическом районе города, в 2 км западнее села Баландино и одноименной железнодорожной станции. Эксплуатацию аэропорта осуществляет ОАО "Челябинское авиапредприятие". По итогам 2016 г. аэропорт обслужил около 1,2 млн пассажиров. К саммитам ШОС и БРИКС, которые, как ожидается, пройдут в столице Южного Урала в 2020 г., намечена масштабная реконструкция воздушной гавани.