12 Ноября 2018
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Происшествия Тюменская область

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись три грузовика, погиб человек

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск после столкновения четырех машин погиб человек, сообщила Накануне.RU начальник отдела пропаганды тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
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В 20.05 на 380 км трассы водитель большегруза "Peterbilt" не выдержал дистанцию. При торможении он столкнулся с грузовиком "Volvo", ехавшим в попутном направлении. Затем машина врезалась в стоявший на обочине грузовик "Scania".

После этого "Peterbilt" влетел в ехавший навстречу рефрижератор "Hyundai", водитель которого стал единственной жертвой аварии – он погиб на месте.

Авария три грузовика 380 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск(2018)|Фото: vk.com, ЧП Тюмень

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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись три грузовика, погиб человек

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Теги: трасса Тюмень - Ханты-Мансийск, грузовик, Peterbilt, Volvo, Scania, Hyundai



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