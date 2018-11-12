На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись три грузовика, погиб человек

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск после столкновения четырех машин погиб человек, сообщила Накануне.RU начальник отдела пропаганды тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В 20.05 на 380 км трассы водитель большегруза "Peterbilt" не выдержал дистанцию. При торможении он столкнулся с грузовиком "Volvo", ехавшим в попутном направлении. Затем машина врезалась в стоявший на обочине грузовик "Scania".

После этого "Peterbilt" влетел в ехавший навстречу рефрижератор "Hyundai", водитель которого стал единственной жертвой аварии – он погиб на месте.