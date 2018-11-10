В Челябинской области резко увеличилась заболеваемость пневмонией

В Челябинской области с сентября наблюдается сезонный рост заболеваемости пневмонией. Данный приводит региональное управление Роспотребнадзора, передает корреспондент Накануне.RU.

В октябре зарегистрировано 52 случая на 100 тысяч населения. Это на 31% выше, чем в аналогичном периоде прошлого годаи на 27% выше среднемноголетнего уровня.

Среди взрослого населения заболеваемость увеличилась на 8%, среди детей - на 11%. При этом прирост заболеваемости школьников и подростков составил 37%.

Снижение заболеваемости отмечено у среди детей до года и 1-2 лет - на 13% и 10% соответственно.