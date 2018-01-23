Югорские общественники выступят против "аптечной наркомании"

В Сургуте состоится митинг, посвященный "аптечной наркомании". Югорчане выступят против открытой продажи таблеток, которые можно использовать как сильнодействующий наркотик, передает корреспондент Накануне.RU.

"3 февраля на площади у Сургутского государственного университета состоится митинг для привлечения внимания к проблеме "аптечной наркомании". Готовы участвовать национальные диаспоры, спортивные клубы и крупнейшие общественные организации", - говорится в официальной группе движения "Страна без наркотиков. Югра".

Общественники считают, что проблема "аптечной наркомании" в последнее время стоит очень остро.

"Названия препаратов "Лирика", "Тропикамид" вряд ли что-то скажут обычному человеку. На самом деле это – сильнодействующие психотропные лекарства, которые используют как наркотики. Цена таблеток в разы ниже, чем на зелье, а их хранение и сбыт с точки зрения закона не являются преступлением. Правда, купить их в аптеке можно только по рецепту врача. Но почти в каждом городе округа есть аптеки, где из-под полы продают запрещенные таблетки просто так. Бизнес очень прибыльный – доход может составлять сотни тысяч рублей в день. За их продажу без рецепта ответственность должна быть не административная, как сейчас, а уголовная. В ходе проведения митинга будем собирать подписи под обращением к губернатору округа ", - размышляют организаторы.

Лидер организации "Страна без наркотиков. Югра" Эдуард Гиниатуллин рассказала Накануне.RU: заявлено участие 200 человек.

"На словах мы договорились с мэрией поработать в этом направлении уже в ближайшее время. Механизм выработали в ходе встречи, опробуем на одной из аптек, которая уже привлекалась к ответственности, и будем настаивать на лишении лицензии", - уточнил Гиниатуллин.