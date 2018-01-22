В Грузии при строительстве железнодорожного тоннеля произошел взрыв

В Грузии при строительстве железнодорожного тоннеля на западе страны произошел взрыв, в результате которого пострадали трое рабочих, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
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Как отмечается, рабочие получили серьезные повреждения. Причина взрыва пока неизвестна
По данным СМИ, проект модернизации Грузинской железной дороги реализуется на территории Харагаульского муниципалитета близ села Бежатубани в Имеретии.
Работы на проекте осуществляет китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co. Ltd.