На Ямале водитель трактора погиб во время строительства зимника

Во время подготовки неэксплуатируемого автозимника Панаевск – Аксарка ушел под лед трактор "Кировец". Водитель не смог выбраться, поскольку нарушил технику безопасности: дверь трактора была закрыта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления МЧС.

Толщина льда – 60 см, что допустимо для проезда тяжелой техники. Обстоятельства трагедии уточняются.

Напомним, подобный случай произошел на Ямале перед Крещением. В Надыме трактор ушел под воду при подготовке купели. Однако тогда водителю удалось выбраться.