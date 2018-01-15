В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Миасс

В Челябинске по материалам Росприроднадзора возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением реки Миасс. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Управлением Росприроднадзора была проведена выездная проверка выполнения ранее выданных предписаний в отношении ПАО ЧМК, в рамках которой был осуществлен отбор и анализ проб сточных вод ЧМК и природной воды реки Миасс в контрольных створах.

В результате были зафиксированы превышения установленных нормативов по ряду загрязняющих веществ, в том числе значительные превышение по ртути. Проводится расчет размера причиненного вреда. Установлен усиленный контроль за состоянием водного объекта.

По данному факту 9 января было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде).

Напомним, ранее Челябинское управление Росприроднадзора обратилось в суд с требованием приостановить деятельность ЧМК на 90 суток из-за сброса сточных вод в реку Миасс. Однако суд оштрафовал предприятие на 100 тысяч рублей за нарушение правил водопользования.