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Мизулина потребует от Чайки взять на особый контроль расследование смерти изъятого из семьи трехлетнего пермяка
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Елена Мизулина (2014) | Фото:Накануне.RU

Председатель комиссии Совета Федерации по реформированию Семейного кодекса Елена Мизулина обратится к Генеральному прокурору Юрию Чайке. Она потребует от главы надзорного ведомства взять на особый контроль расследование гибели изъятого из семьи мальчика в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе сенатора.
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"Это третий известный нам вопиющий случай гибели ребёнка после его изъятия из семьи. Напомню случаи изъятия из семьи и смерти двух маленьких мальчиков. Кажется очень странным факт падения ребёнка в семейно-воспитательной группе и его страшный диагноз. Считаю, что необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, проверить законность изъятия детей из семьи и законность действий сотрудников опеки. Я обращусь к Генеральному прокурору с просьбой взять на особый контроль расследование этого дела"- заявила Мизулина.

Мизулина напомнила, что ежегодно более 300 тыс. детей принудительно разлучают с родителями и передают под надзор в институциональные учреждения или в замещающие семьи.

"Считаю, что замалчивание существующей проблемы изъятий детей из семей только усугубляет ситуацию. Эти изъятия не основаны на законе. Беззаконие способно порождать только еще большее беззаконие", - сказала сенатор.

Елена Мизулина(2014)|Фото:Накануне.RU

Напомним, трёхлетний пермяк умер в детской краевой больнице столицы региона 16 декабря. В начале августа его изъяли из семьи вместе с братом и сестрой. Сначала он жил в Центре помощи детям, после – в семейно-воспитательной группе. 11 декабря ребенку стало плохо после падения. Его привезли в реанимацию, где через несколько дней он умер.

"Мальчик скончался от тяжелого инфекционного осложнения – остеомиелита. Все специалисты краевой детской больницы говорят, что такого спонтанного остеомиелита они не видели несколько десятилетий. Сейчас специалисты разбираются, почему это произошло, и можно ли было предотвратить такую ситуацию", - рассказал ранее журналистам министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.

По его словам, "любой случай детской смертности - это предмет серьезного разбирательства". Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ранее Владимир Путин, говоря о ювенальной юстиции, назвал недопустимыми "беспардонное вмешательство" в дела семьи и ущемление интересов родителей. Так он прокомментировал выступление Мизулиной, посетовавшей на рост полномочий органов опеки и родительского бесправия в РФ.

Другие новости по темам: Елена Мизулина. Юрий Чайка, изъятие ребенка из семьи, уголовное дело
28.12.2017 13:35 Мск | Москва | Михаил Лукашкин
15:35 Екб


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Мизулина потребует от Чайки взять на особый контроль расследование смерти изъятого из семьи трехлетнего пермяка
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